ANAT vrea amânarea termenului pentru implementarea RO e-TVA ANAT a transmis Asociația Naționala a Agențiilor de Turism ( ANAT ) susține necesitatea amanarii termenului pentru implementarea RO e-TVA, transmite asociația intr-un comunicat de presa. „Companiile vor trebui sa aloce resurse pentru conformarea cu noile cerințe, ceea ce va crește costurile operaționale și va afecta competitivitatea pe piața. Sistemul RO e-TVA va dubla raportarile, fara a aduce beneficii semnificative in combaterea evaziunii fiscale, deoarece datele necesare sunt deja furnizate prin Declarația 394. Exista o serie de elemente de practica contabila specifice anumitor operațiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

