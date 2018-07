Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie, de 125 milioane de euro, fata de 3 milioane euro in iunie 2017, crestere impulsionata de acordarea acestor beneficii extra-salariale catre angajatii bugetari, a informat Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT).

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat vineri ca in primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro si ca in luna mai au fost date mai multe vouchere decat in primele patru luni ale anului la un loc. De asemenea, fata de aceeasi…

- Intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) se arata ca peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara…