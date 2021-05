Stiri pe aceeasi tema

- Companiile au in vedere acordarea voucherelor de vacanța pentru bugetari. „Nu am abandonat lupta” Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Dumitru Luca a declarat ca tot mai multe companii au in vedere acordarea voucherelor de vacanța pentru angajați. Acesta a explicat ca sistemul de…

- ANAT susține ca valoarea voucherelor neconsumate din 2019 si 2020, cumulat, nu depaseste 700 de milioane de lei, de aproape patru ori mai putin fata de ceea ce a anuntat premierul. Turismul din Romania, cel mai afectat sector economic de criza pandemica, a primit o noua lovitura in momentul in care…

- Voucherele de vacanta emise in perioada 2019-2020 au creat peste 45.000 de locuri de munca, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). "Voucherele de vacanta ar fi trebuit privite de Guvern ca o investitie si nu ca o cheltuiala de la buget, fiind…

- Argumentele asociatiilor din turism: - Voucherele de vacanta au fost introduse in Romania prin OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta ca masura in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța de urgența prelungirea programului. Potrivit unui comunicat al ANAT, asociația este „extrem…

