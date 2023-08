Stiri pe aceeasi tema

- – Putem avea 10 milioane de turiști straini. Romania trebuie sa acționeze decisiv acum, daca vrem sa nu pierdem ”ultimul tren” – Actuala strategie propusa de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a injumatațit ținta pentru 2035 afirmata acum trei luni, de la 10 la 4,6 milioane de turiști…

- Ministerul Turismului vrea sa dubleze numarul de turiști care viziteaza Romania, pana in 2035. Strategie, in consultare publica Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a lansat, joi, in consultare publica „Strategia nationala a Romaniei pentru dezvoltarea turismului 2023 – 2035”.…

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului alocarea de fonduri pentru promovarea Litoralului, precum si elaborarea unei strategii pentru participarea Litoralului romanesc la targurile internationale de turism.

- Guvernul va discuta, in prima lectura, un proiect privind accelerarea absorbtiei de fonduri din exercitiul financiar 2021-2027, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, mentionand ca estimarea ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene este ca Romania poate solicita anul acesta…

- Ministrul Radu Oprea a declarat la Palatul Victoria ca ca a discutat despre schema de ajutor de stat pentru materiale de constructii, programul national Construct Plus. Dansii sunt beneficiarii finali ai materialelor de constructii, cei care pun in opera aceste materiale. De asemenea, sunt si producatori…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) considera ca Ministerul Turismului (sau oricum s-ar putea numi autoritatea nationala a turismului) are nevoie de specialisti in turism la conducere pentru a asigura dezvoltarea si promovarea adecvata a industriei turismului din Romania.…