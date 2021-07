Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism solicita CNSU sa permita accesul turistilor straini nevaccinati pe teritoriul Romaniei doar pe baza testelor rapide și sa reconsidere condițiile de acces pentru copiii sub 12 ani.

