- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a transmis, miercuri, ca prin eliminarea voucherelor de vacanta pentru 2021, ”Guvernul dovedeste iarasi ca turismul este a cincea roata la caruta”. ”Voucherele de vacanta asigura in mare parte supravietuirea si dezvoltarea turismului intern”, a precizat…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța...

- In cursul zilei de astazi, zvonurile venite dinspre PNL au fost confirmate chiar de liderul partidului, Ludovic Orban, care a anunta ca voucherele de vacanta pentru bugetari, aferente anului 2021, nu se vor mai da. "Raman valabile voucherele de vacanta emise anterior si care pot fi folosite…

- Fostul ministru al Turismului, deputatul social-democrat Bogdan Trif, critica guvernarea Florin Citu pentru anuntul ca vor fi taiate voucherele de vacanta pentru bugetari in 2021, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Bogdan Trif subliniaza ca prin aceasta masura Guvernul ar taia…

- Anul care se incheie, caracterizat de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, a fost dezastruos pentru turism și pentru companiile care activeaza in acest sector. Pe langa restricții a avut efecte negative și reticența multora de a calatori. Cei care au decis totuși sa nu renunțe la vacanța,…

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021, potrivit unui act normativ aprobat de Executiv in sedinta de vineri. "Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…

- Voucherele de vacanta genereaza anual un rulaj de 300 de milioane de euro, la care se adauga cel putin 20% in plus pe cazare si alte servicii, ceea ce duce la un total de minimum 350 de milioane de euro, potrivit prim vicepresedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Lucian Boronea. "An…

- E super veste pentru toți cei care nu au avut șansa anul acesta ca sa iși valorifice voucherele de vacanța. Aceștia ar putea avea posibilitatea sa beneficieze de o prelungire pana la finalul anului 2021. Voucherele de vacanta acordate in anul 2019 ar urma sa poata fi folosite pana la finalul anului…