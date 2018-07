ANAT: Nu toate vacantele vor fi asigurate in caz de insolventa. In ce conditii vor fi despagubiti integral turistii

Stiri pe aceeasi tema

- El a aratat ca, in perioada urmatoare, trebuie preluata in legislatia nationala o directiva europeana care prevede asigurarea integrala a pachetelor turistice si serviciilor asociate si returnarea intregii sume de bani catre clienti, in cazul unei insolvente a agentiei de turism. Totusi, aceasta…

- Turistii nu vor putea fi despagubiti integral daca aleg doar serviciile de cazare si masa, fara transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-o conferinta de presa.

- Turistii nu vor putea fi despagubiti integral daca aleg doar serviciile de cazare si masa, fara transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), potrivit Agerpres. El a ...

- Turistii nu vor putea fi despagubiti integral daca aleg doar serviciile de cazare si masa, fara transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Turistii nu vor putea fi despagubiti integral daca aleg doar serviciile de cazare si masa, fara transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei...

- Agentia Terra Tourism si-a anuntat, vineri seara, printr-un email partenerii si clientii ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de acestia si le-a recomandat sa se adreseze asiguratorului City Insurance. "Cu parere de rau va anuntam ca Terra Tourism este, incepand de astazi, 22.06.2018,…

- Editia a doua a cartii pentru copii "Calatorie fantastica in vreme de eclipsa", de Stelian Turlea, nominalizata la premiile Uniunii Scriitorilor din Romania, a aparut la editura Integral, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Dupa meciul pierdut cu Irina Begu, 4-6, 1-6, Timea Bacsinszky a fost indemnata la conferința sa vorbeasca despre Romania și despre experiența de aici, actuala și, mai ales, despre cea veche, care coboara pana in anii copilariei. Timea respira adanc și deruleaza aceasta marturisire, pe care o redam integral,…