- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) monitorizeaza cu atenție și preocupare situația din sudul Israelului, unde au avut loc atacuri ale gruparii Hamas. In prezent, regiunea se confrunta cu o situație puternic conflictuala, iar siguranța turiștilor reprezinta prioritatea noastra principala.…

- ”Din nou despre turism… Romania nu a participat cu pavilion sustinut de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului la Targul de Turism de la Paris. De ce s-a intamplat acest lucru? Pentru ca organizatorii au schimbat regula jocului in timpul jocului, adica au solicitat plata in avans, ceea…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) isi exprima dezaprobarea fata de neparticiparea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului la targul international de turism de la Paris (IFTM Top Resa), care are loc in perioada 3-5 octombrie.

- Romania nu participa anul acesta la Targul de Turism de la Paris, programat intre 3 și 5 octombrie, iar Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism da vina pe Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Aceasta decizie, cauzata de procedurile de achiziție, va avea un impact negativ asupra…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) considera Guvernul ar trebui sa susțina mai mult atragerea turiștilor straini in Romania. Potrivit asociației, produsul turistic al Romaniei nu este suficient de cunoscut in strainatate. ANAT solicita sprijin Ministerului Economiei, Antreprenoriatului…

- Ce fac romanii care au sejururi in Rodos? Mai pot pleca in vacanța? Ar putea avea de suferit pe insula afectata de incendii? Sunt intrebari la care raspunde Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT). Intr-un comunicat trimis cotidianul.ro, ANAT menționeaza: In prezent, aproximativ 15% din…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) doreste sa aduca la cunostinta publicului starea actuala a situatiei din insula Rhodos (Grecia), in urma incendiilor care au afectat o parte din sudul insulei. In prezent, aproximativ 15% din suprafata insulei Rhodos, mai precis partea de sud, a fost…

- Astazi s-a stins din viața Dan Matei Agathon, cel pe care noi il consideram cel mai bun ministru al Turismului din ultimii 33 de ani. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) regreta dispariția unui om care s-a dovedit a fi, in timp, un vizionar care a pus interesul industriei turismului din…