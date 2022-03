Stiri pe aceeasi tema

- Criza din energie si inflatia au scumpit și vacantele romanilor. Preturile au crescut in toata lumea, anunta reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism. Iar in tara noastra, majorarile sunt chiar si de 20 la suta pentru unele pachete turistice.

- Condițiile de intrare in Romania afecteaza grav libera circulație turistica a cetațenilor romani și a strainilor care doresc sa viziteze Romania. Acestea sunt discriminatorii și diferite de cele impuse de alte state din UE, susțin reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).…

- Turistii romani au cheltuit cu prilejul Revelionului 45 de milioane de euro pentru destinatiile externe si 30 de milioane de euro pentru cele interne, preferate fiind statiunile rurale si Valea Prahovei, arata datele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania.

- Președinta țarii, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare de Revelion pentru președintele Rus, Vladimir Putin. „Noi am expediat tuturor conducatorilor țarilor cu care avem relații mai apropiat și dorim sa continuam colaborarea, sa avansam pe agenda bilaterala, inclusiv domnul Putin a primit o…

- Moldovenii care și-au platit in avans vacanța in Grecia, inca in 2019-2020, dar așa și nu au mai ajuns in țara elena, din cauza pandemiei, ar putea sa nu-și primeasca banii inapoi nici in acest an. Și asta deoarece unul dintre cei mai mari furnizori de servicii turistice din Grecia și-a sistat activitatea,…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) critica noile restricții anunțate de Guvern pentru limitarea extinderii noii tulpini Omicron a virusului SARS-CoV-2. ANAT considera ca in ultimele doua zile au fost zadarnicite eforturile de redresare ale industriei prin anunțarea intenției de a adopta…