ANAT cere statului român să combată serios turismul „la negru” Anunțul ANAT Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) considera ca o prioritate a autoritatilor romane este aceea de a combate mult mai serios „turismul la negru”, care poate avea consecinte negative semnificative asupra industriei turismului si a economiei in general, transmite Agerpres . „Se fac cazari in apartamente private, pe litoral si la munte, si nu se plateste nicio taxa. Pe de alta parte, sunt persoane fizice care organizeaza grupuri, atat in Romania, cat si in strainatate, la negru, fara licenta, fara brevet si nu platesc un leu statului roman. Propun ca vama sa verifice ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concurența neloiala pentru structurile de cazare clasificate, pentru agențiile de turism licențiate dar și pentru ghizii de turism. Toate aceste categorii reprezinta platitori de impozite Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) considera ca o prioritate a autoritaților romane este aceea de…

- Agențiile de turism se alatura protestului contabililor si economistilor din Romania, transmite Asociația Naționala a Agențiilor de Turism intr-un comunicat de sambata. ”Este anormal sa creezi noi si noi reguli pentru cei care isi platesc taxele”, spune Alin Burcea, liderul asociației. Solicitarile…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) anunta, sambata, ca sustine marele protest ”Fara haos in legislatia fiscala” care va avea loc luni, 8 iulie, in Capitala, actiune organizata de asociatiile profesionale ale contabililor si economistilor din Romania,

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) recomanda turistilor sa achizitioneze biletele de avion prin intermediul agentiilor de turism, in contextul in care, in ultima perioada, mai multe companii aeriene, in toata lumea, au fost nevoite sa anuleze zboruri din diverse motive, cum ar fi lipsa…

- Totodata, subliniaza ANAT, companiile aeriene nu anunta intotdeauna clientii despre anulari sau intarzieri, in schimb, agentiile de turism informeaza turistii, asigurandu se ca acestia nu se prezinta la aeroport decat atunci cand au o alternativa de zbor garantata. Asociatia Nationala a Agentiilor de…

- Actul normativ pentru infiintarea fondurilor de garantare a biletelor de avion si pachetelor de servicii de calatorie ar putea fi pe masa Guvernului in septembrie, a declarat pentru AGERPRES, Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). “Saptamana trecuta…

- Riviera romaneasca pastreaza trendul ascendent, rezervarile pentru primele doua luni, fata de perioada similara a anului trecut, fiind in medie cu 25% mai mari, chiar daca tarifele au crescut cu 10-15%, potrivit datelor transmise de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), transmite Agerpres.…

- Gorjul candideaza pentru titlul „Destinația turistica a anului 2025”. Comitetul executiv al Organizației Mondiale de Turism FIJET (Federația Internaționala a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism) se afla in Gorj pana miercuri, la invitația Consiliului Județean Gorj și a Asociației pentru Promovarea…