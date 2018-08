ANAT catre ministrul Turismului: Ati creat asteptari false turistilor romani si ati defaimat agentiile de turism

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții agențiilor de turism din Romania au transmis o scrisoare deschisa ministrului Turismului, Bogdan Trif, in care solicita scuzele acestuia dupa declarațiile facute la prezentarea bilanțului de 6 luni, menționand ca reprezentantul statului care ar trebui sa le apere interesele ii denigreaza."Stimate…

- Agentiile de turism sunt nevoite ca, pana la finalul acestui an, sa gaseasca o modalitate de garantare a pachetelor turistice, fie ca vor infiinta un fond mutual, fie ca vor gasi o alta solutie pentru a-si proteja turistii, a afirmat luni, Bogdan Trif, ministrul Turismului.

- Agentiile de turism sunt nevoite ca, pana la finalul acestui an, sa gaseasca o modalitate de garantare a pachetelor turistice, fie ca vor infiinta un fond mutual, fie ca vor gasi o alta solutie pentru a-si proteja turistii, a afirmat luni, Bogdan Trif, ministrul Turismului.

- Un numar de 1,2 milioane de persoane au intrat in posesia tichetelor de vacanta in acest an, in timp in primul semestru al anului, am inregistrat un salt de 4,1% al numarului de turisti in Romania, a declarat, luni, in cadrul conferintei de bilant, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

- Romania si Polonia vor avea rute turistice comune pentru atragerea turistilor de pe piata asiatica, a declarat, vineri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca ambele tari exceleaza in ceea ce priveste monumentele UNESCO si cetatile medievale. “Ma bucur ...

- Ordonanta de transpunere a Directivei 2302/2015 privind garantarea pachetelor turistice, proiect legislativ adoptat joi de Executiv, va permite rambursarea integrala a pachetelor platite de turisti si neexecutate de agentiile de turism, dar si repatrierea de urgenta a turistilor ramasi in afara tarii…

- Romania va deveni o destinatie turistica majora in Europa, considera ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a fost ghid pentru cativa jurnalisti straini, veniti intr-o vizita de documentare in tara noastra.

- Intr-un raspuns adresat deputatului Constantin Sovaiala, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a incercat sa-i demonstreze acestuia ca autoritatea implementeaza mai multe strategii si ca parlamentarul n-are dreptate atunci cand spune ca „Grecia sau Bulgaria au peste 30 de strategii pe domeniul turismului,…