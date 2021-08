Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Femini organizeaza un eveniment in piata Ovidiu din Constanta, in care autoritatile locale sunt puse fata in fata cu problemele operatorilor de turism.Primul eveniment marca Turismul romanescmdash; Intre impas si oportunitate, organizat de Confederatia Nationala…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 28.300 lei, iar societatea careia i a fost atribuit contractul este Union Co SRL din Cluj Napoca.Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra ACROPO Constanta a atribuit recent un contract de achizitie laptopuri.Potrivit…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, spune ca vorbim despre fenomenele determinate de acțiunea unui ciclon care este activ deasupra bazinului central al Marii Negre.„In urmatoarele 24 de ore se va apropia de spațiul geografic al țarii noastre și prin urmare, sistemele noroase…

- Cheile Dobrogei sunt o zona protejata aflata in Dobrogea, județul Constanța. Aria naturala se intinde in partea central nord-estica a județului și este strabatuta de drumul național DN 22. Cuprins: Despre Cheile Dobrogei Cum ajungi la Cheile Dobrogei Activitați in Cheile Dobrogei Obiective turistice…

- Echipajele calificate trec de doua ori pe zi, dinspre ecluza Na vodari spre Marea Neagra s i retur. Prezenti pe litoral, membrii lotului olimpic de canotaj al Romaniei au urcat, la Constanta, si la bordul Navei Scoala "Mircealdquo;. Echipa olimpica a Romaniei a ajuns la 93 de sportivi calificati, din…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi, la Constanta, ca modificarea Legii offshore reprezinta o prioritate pentru coalitia aflata la guvernare. El a precizat ca aceste modificari vor fi facute printr-o lege care ar trebui sa aiba sprijinul tuturor formatiunilor politice, deoarece Romania…

- Scafandrul militar Pascale Roibu a filmat cateva zeci de caluți de mare – o specie protejata in Marea Neagra. Imaginile postate pe Facebook de scafandrul militar arata caluții de mare agațați de o franghie in adancul marii, in zona portului Constanța. Caluții de mare au fost observați aproape de suprafața…