- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, este ferm convin s ca de la 1 iunie va fi reluat turimsul. „Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens”, a spus Anastasiu. „O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile nu au fost inchise oficial…

- Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens si cred ca, in Romania, va fi turism incepand din 1 iunie, a declarat, sambata, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu, potrivit Agerpres."O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca dupa data se 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privinta restaurantelor, autoritatile fac, inca, analize pentru a stabili daca acestea pot relua activitatea.Cand se vor relaxa masurile va exista o miscare mai…

- Guvernul spaniol lucreaza la un set de masuri menit sa reactiveze forța de munca in doua etape ce se vor extinde de-a lungul anului.Ministrul Economiei, Yolanda Diez, avertizeaza ca hotelurile, barurile și restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun, potivit Mediafax.Prima etapava include redeschiderea…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut joi un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", cel mai prudent lucru fiind "sa mai astepte sau sa ceara un voucher…

- Restaurantele, barurile și alte categorii de localuri ar putea fi inchise, odata cu instituirea starii de urgența. Premierul Ludovic Orban anunța ca o astfel de decizie este in analiza. „Restaurante, baruri și alte categorii de localuri. Sunt in analiza astfel de masuri. Noi am avut o gradualitate…

- Turistii care vor sa renunte la o deplasare in zone care nu se afla in carantina din cauza coronavirusului, chiar daca sunt in Italia, trebuie sa respecte prevederile contractuale, a declarat luni presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK), Dragos Anastasiu. "Au existat tot felul de interpretari…