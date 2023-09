Stiri pe aceeasi tema

- Fanfara ldquo;Muzica Apelor" intra din nou in actiune Distractia la malul marii continua cu noi concerte ale Fanfarei "Muzica Apelor". Vacanta de vara inca nu s a incheiat, asadar puteti opta pentru a fi invitatii de onoare ai unor seri muzicale de neuitat oferite de renumita fanfara constanteana.Daca…

- 31 august 2023| Festivalul Folcloric TINEREȚE aduce magia muzicii și tradițiilor in Alba Iulia: Oana Bozga-Pintea anunța un spectacol de excepție Festivalul Folcloric TINEREȚE aduce magia muzicii și tradițiilor in Alba Iulia: Oana Bozga-Pintea anunța un spectacol de excepție Indragita artista de muzica…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta ca, luni dupa-amiaza, traficul feroviar se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor,... The post Restricții de viteza pe calea ferata, intre Santana și Gurahonț, din cauza caniculei care aduce temperaturi de peste…

- Constructorul sud-coreean a dezvaluit oficial cea de-a cincea generație a emblematicului SUV Santa Fe. Noua generație aduce un design complet revizuit al caroseriei, astfel incat modelul de teren renunța la aspectul rotund in favoarea unuia patrațos. Noul limbaj de design al lui Santa Fe ne ofera o…

- Insecta cunoscuta sub numele științific de Scutigera coleoptrata , in limbajul comun "omida de casa", este o insecta benefica și foarte interesanta, care traiește in multe locuințe din intreaga lume. Deși poate parea un pic infricoșatoare la prima vedere, aceasta insecta joaca un rol important in ecosistemul…

- Statul pe scaun la birou aduce zile in plus de concediu pentru unii bugetari. In Neamț, Consiliul Județean a votat recent acordarea unui spor de 7 zile libere suplimentare pentru angajații unor centre de ingrijire a copiilor și persoanelor cu nevoi speciale.

- O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de la finele lunii iunie, in cauza Cabot Plastics C‑232/22, aduce clarificari extrem de importante in privința problematicii controversate a sediilor fixe pentru TVA. Speța este una des intalnita și in cadrul inspecțiilor fiscale derulate de autoritațile…

- CFR Cluj i-a transferat pana acum pe Philipp Otele și Catalin Cabuz, insa ardelenii sunt aproape sa bifeze a treia mutare a verii.Este vorba despre Arlind Ajeti (29 de ani), fotbalist care evolueaza in momentul de fața pentru Pordenone, din eșalonul al treilea din Italia. Potrivit Spotmedia, aparatorul…