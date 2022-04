Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, detinatoarea titlului, a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-3, sambata, in semifinalele turneului WTA 250 de la Istanbul, dotat cu premii totale de 239.477 de dolari, potrivit news.ro

Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a pierdut, vineri, ambele meciuri jucate la turneul ITF de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, atat in sferturile de finala ale probei de simplu, cat si in semifinalele celei de dublu, informeaza Agerpres.

Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, noul numar 1 mondial de la 4 aprilie, a castigat, sambata, turneul WTA 1.000 de la Miami, potrivit news.ro.Swiatek a invins-o in finala pe japoneza Naomi Osaka, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-0, intr-o ora si 20 de minute.

Jucatoarea poloneza Iga Swiatek a facut un nou un meci excelent la Indian Wells și a invins-o pe Maria Sakkari cu 6-4, 6-1, in finala BNP Paribas Open, adjudecandu-și astfel trofeul, care este cel de al cincelea din cariera jucatoarei de doar 20 de ani.

Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, locul 2 WTA, a anuntat ca nu poate participa la turneul de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, din cauza unei accidentari la cot, potrivit news.ro.

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a castigat, sambata, turneul de categorie ATP 500 de la Acapulco, conform news.ro.

Tenismanul spaniol Roberto Bautista Agut a castigat turneul ATP de la Doha, dotat cu premii in valoare de 1.071.030 de dolari, in finala caruia l-a invins sambata in doua seturi, 6-3, 6-4, pe georgianul Nikoloz Basilasvili, detinatorul titlului, la capatul unui joc care a durat o ora si 22 de minute,

Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 21 WTA, care a eliminat-o in semifinale pe Simona Halep, a castigat sambata turneul de categorie WTA 500 de la Dubai, potrivit news.ro.