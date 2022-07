Liviu Varciu este unul dintre cei mai impliniți barbați și se poate mandri cu familia lui frumoasa. Prezentatorul TV petrece destul de mult timp in compania copiilor lui chiar daca are timpul destul de limitat. De aceasta data, Liviu Varciu a fost cel care a filmat-o pe micuța lui Anastasia și i-a transmis un mesaj emoționant. Iata ce pasiune are micuța lui!