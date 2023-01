Stiri pe aceeasi tema

- O alta tragedie a cutremurat Romania, dupa ce Rodica a murit la varsta de 45 de ani din cauza unui șofer beat. Accidentul s-a petrecut in localitatea Vama din județul Satu Mare. Femeia avea doi copii și era un medic apreciat de oamenii din jurul ei.

- O alta tragedie a șocat Romania. Ștefania a murit la 15 ani, dupa ce s-a imbolavit de o simpla pneumonie. Insa, viața tinerei din Satu Mare a luat sfarșit pe patul de spital, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator.

- Legenda rockului american David Crosby a murit la varsta de 81 de ani. Soția sa, Jan Dance, cu care era casatorit de aproape 40 de ani, a declarat pentru site-ul de showbiz Variety ca acesta a murit „dupa o lunga suferința”, inconjurat de familie. Cauza exacta a morții sale nu a fost, insa, precizata,…

- Romania a fost ingrozita de un accident care s-a intamplat ieri seara in Bistrița-Nasaud, in urma caruia și-au pierdut viața trei persoane, dintre care doi tineri pe nume Alexandra și Robert. Cei doi se intorceau la Cluj-Napoca o data cu terminarea vacanței, insa se pare ca drumul vieții lor s-a oprit…

- Monica Birladeanu este devastata de durere, dupa ce Alex a murit. Viața barbatului a luat sfarșit dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Frumoasa actrița este cuprinsa de suferința, astfel ca a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Doliu uriaș in lumea muzicala! Un celebru cantareț s-a stins din viața chiar inainte de sarbatoarea Craciunului. Tragica veste a fost confirmata de catre membrii grupului artistic din care acesta facea parte. Anunțul i-a tulburat profund pe fani. Doliu uriaș in lumea muzicala Doliu in muzica. Un legendar…

- Un accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DN 68 A, intre localitatile Cosava si Cosevita din judetul Timis, fiind implicate o masina si un TIR. Doua persoane, un tanar de 23 de ani si o femeie, au murit, iar o alta femeie a fost grav ranita. Politistii au deschis dosar penal. Accidentul a avut…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Irinel Cojanu, fotbalist la echipa Athetic Rafov, unde evolua ca atacant s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Anunțul trist a fost facut de clubul de fotbal unde acesta activa. Sportivul a murit in urma unui accident rutier.