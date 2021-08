ANARHIE pe străzile din Franţa! Oamenii se luptă cu autorităţile, nu mai suportă! (VIDEO) S-au intors protestele dure, pe strazile din Franta! Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical. Aceste manifestari, pentru al patrulea weekend consecutiv, au loc a doua zi de la un […] The post ANARHIE pe strazile din Franta! Oamenii se lupta cu autoritatile, nu mai suporta! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Proteste masive in Franța pentru al patrulea weekend consecutiv. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical, scrie…

- Mii de francezi protesteaza la aceasta ora in Paris impotriva introducerii vaccinarii obligatorii, transmite Reuters. Violente la Paris. Mii de francezi protesteaza impotriva restrictiilor si a vaccinarii obligatorii Violente la Paris. Mii de francezi protesteaza impotriva restrictiilor si a vaccinarii…

- Proteste dupa restricțiile sanitare din Franța. Manifestanții i-au dat jos portretul lui Macron de pe perete De acum inainte, toti cei care vor sa viziteze un loc turistic, sa mearga la teatru sau cinema, trebuie sa fie vaccinati, sa prezinte un test negativ pentru COVID sau sa faca dovada ca au trecut…

