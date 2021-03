Anarhie în centrul Bucureştiului: „coronascepticii” au luat străzile cu asalt şi contestă restricţiile încălcând legea! Romanii nemultumiti de restrictiile impuse de autoritati si-au facut un obicei de a protesta in fiecare weekend, in Bucuresti. Sambata, 20 martie, cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Protestatarii incalca legea de fata cu jandarmii Oamenii stau intr-un […] The post Anarhie in centrul Bucurestiului: "coronascepticii" au luat strazile cu asalt si contesta restrictiile incalcand legea! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

