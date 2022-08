ANAR sfătuiește românii să strângă apă de ploaie pentru activități casnice pentru „ca apa potabilă să ajungă tuturor” Administrația Naționala Apele Romane (ANAR), face apel catre toți romanii și ii sfatuiește sa stranga apa de ploaie pentru activitați casnice, pentru ca apa potabila sa ajunga tuturor. La ora actuala, aproape 700 de localitati se alimenteaza restrictionat. Potrivit unui comunicat de presa, la momentul actual, in principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosinta [...] Articolul ANAR sfatuiește romanii sa stranga apa de ploaie pentru activitați casnice pentru „ca apa potabila sa ajunga tuturor” apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

- Administrația Naționala Apele Romane face apel catre populație sa stranga apa de ploaie, „ca apa potabila sa ajunga tuturor”. Aproape 700 de localitati se alimenteaza restrictionat.

- Romania, alaturi de alte țari europene, este afectata de seceta severa din aceasta vara. In condițiile in care majoritatea țarilor fac apel la economisierea resurselor de apa, o recomandare similara a fost facuta de Administrația Naționala Apele Romane. Aproape jumatate din teritoriul UE (47%) a ramas…

