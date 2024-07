Stiri pe aceeasi tema

- In șantierele navale din Romania se construiesc nave cu tehnologii de ultima ora, inclusiv nave militare sofisticate pentru state din NATO, dar flota noastra militara de la Marea Neagra este printre cele mai slab dotate din regiune, o flota ca pentru vremuri de pace, in contradicție cu razboiul de la…

- Spatiul maritim ce va fi scos la licitatie de Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) urmeaza sa fie inchiriat pe o perioada de 20 de ani pentru activitati de piscicultura si acvacultura, inclusiv zone marine pretabile pentru moluste, precizeaza

- Tricourile jucatorilor Naționalei de Fotbal, purtate in meciul cu Ucraina, purtand autograful titularilor, la set cu un portret al fiecarui jucator vor fi vandute la o licitație caritabila. Pana atunci, ele pot fi vazute in expoziția din Casa Cesianu – Racovița. Cei 26 de jucatori selectați pentru EURO…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Meteorologii spun ca vom avea parte de caldura din plin, mai ales in sudul țarii. Vestea buna e ca regimul de precipitații va fi apropiat de cel normal. In saptamana 17 – 24 iunie valorile termice vor…

- Rusia ii va retrage pe talibani de pe lista sa de „organizatii teroriste”, la peste trei ani si jumatate dupa ce acestia au revenit la putere in Afganistan, a anuntat luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- ANAF, Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala, pregatește a treia licitație pentru valorificarea bunurilor confiscate Elenei Udrea, ca parte a eforturilor de acoperire a prejudiciului stabilit in dosarul Gala Bute. Licitația este programata sa aiba loc pe 6 iunie, marcand o noua etapa in procesul…

- O flota rusa cunoscuta sub numele de „flota fantoma” a intrat in atenția internaționala pentru activitațile sale in Marea Mediterana și Marea Neagra, generand preocupari cu privire la securitatea regionala și respectarea sancțiunilor internaționale. Grupul de nave, cunoscut sub numele de „Sirian Express”,…

- Așa cum am informat la vremea respectiva, pe 4 aprilie o ambarcațiune misterioasa a fost descoperita și recuperata de catre autoritațile romanești, in Marea Neagra. Ambarcațiunea rasturnata plutea in deriva la aproximativ 35 km de localitatea Tuzla. A fost remorcata pana in Portul Constanța, unde a…