Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, autoritatile constantene desfasoara activitati in special prevenirii si pregatirii antiinfractionale prin transmiterea unor mesaje cu caracter preventiv si distribuirea unor materiale ce contin recomandari pentru grupurile tinta. "In perioada sezonului estival mentinerea climatului…

- In acest an, cetațenii aflați in județul Argeș pot experimenta la Topoloveni, in perioada 18-19 iunie, simularea unor situații de urgența produse acasa și care le pot pune viața in pericol. Acest lucru este posibil cu ajutorul Centrului Mobil pentru Raspuns in Situații de Urgența și a cadrelor ISU Argeș…

- Un jibouan de 69 de ani a cazut astazi, in jurul pranzului, de pe un pod inalt de 4 metri. Incidentul s-a petrecut pe strada 1 Mai din Jibou, iar victima cazut intr-o vale și a ramas imobilizata cu fața in apa. Fiind in afara serviciului și aflandu-se in apropiere, pompierul Marius Noje a intervenit…

- Ministerul rus pentru Situații de Urgența a publicat o inregistrare video cu echipele sale care curața campurile de mine in ceea ce a declarat ca este o zona din autoproclamata Republica Populara Donețk. Reuters nu a putut verifica imediat imaginile. Potrivit ministerului, echipa de deminare curața…

- Din pacate majoritatea oamenilor nu cunosc tehnicile de prim-ajutor care pot salva foarte multe vieti. Cunostintele minime despre cum se poate interveni in cazul unei situatii-limita pot indeparta pericolul. Specialistii recomanda tuturor persoanelor sa fie responsabile si sa aplice tehnicile de prim-ajutor…

- Gazprom a anunțat, duminica, ca in primle luni ale acestui an livrarile sale de gaze naturale spre China via conducta „Power of Siberia” au crescut cu aproape 60% in ritm anual, potrivit ziarului rus Kommersant. Asta in timp ce exporturile Gazprom spre Europa au scazut, scrie Bloomberg. „Exporturile…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au desfașurat, in aceasta perioada, actiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv, la principalele lacasuri de cult din judet, astfel incat, slujbele religioase…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au desfașurat, in aceasta perioada, actiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv, la principalele lacasuri de cult din judet, astfel incat, slujbele religioase…