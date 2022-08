ANAR: 696 de localităţi sunt alimentate restricţionat din sursa de apă Peste un sfert (26%) dintre sectiunile de monitorizare a debitelor din cele 11 bazine hidrografice se afla sub minimumul necesar lunii august, iar acestea nu pot asigura simultan necesarul de apa pentru toate folosintele aflate pe sectoarele de rauri respective, informeaza Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR) „Avand in vedere situatia hidrologica actuala cu regim deficitar, Administratia Nationala „Apele Romane” a marit numarul sectiunilor de monitorizare de la nivelul celor 11 bazine hidrografice de la 80 la 120 (de sectiuni de monitorizare). Dintre acestea, in 33 de sectiuni (adica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

