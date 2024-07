Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a decis, marți, ca Partidul Social Democrat trebuie sa ii plateasca lui Vlad Voiculescu, fost ministru al sanatații, despagubiri in valoare de 25.000 de euro cu titlu de daune morale, pentru o postare pe Facebook pe tema achiziției de vaccinuri, anunța Vlad Voiculescu, pe pagina…

- Anamaria Prodan face noi declarații, dupa ce Laurențiu Reghecampf a facut dezvaluiri neașteptate in ultimele podcasturi la care a fost invitat. Impresara este de parere ca Ronald Gavril, actualul iubit, i-a dat o „lecție de barbație” fostului ei soț.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a fost invitat la podcastul…

- Anamaria Prodan este decisa sa incheie definitiv capitolul legat de Laurențiu Reghecampf, mai ales dupa ce, in urma cu mai bine de o saptamana și jumatate, antrenorul a venit peste ea cu poliția. Impresara spune ca nu iși mai dorește sa auda de soțul ei inca in acte pentru ca are alte lucruri mult mai…

- Doi medici și Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie „Elena Doamna” ,Iasi, trebuie sa plateasca daune morale de 500.000 de euro unei paciente. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit evz.ro. Un complet de judeaca a stabilit plata celor mai mari daune morale intr-un dosar…

- Prodanca și Reghe par sa nu mai ingroape 'securea razboiului'. In timp ce antrenorul comenteaza la Pro TV meciurile de la EURO 2024, impresara nu scapa nici o ocazia in a-i aduce fostului fotbalist tot felul de acuze. Mai nou, Anamaria Prodan susține ca bunurile declarate furate de Laurențiu Reghecampf…

- A fost circ și scandal monstru din nou intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Antrenorul a asmuțit iar Poliția pe impresara! De data aceasta, Reghe acuza ca i s-a furat un skijet și a venit sa-l ia dupa ce impresara il dusese la reparat, potrivit click.ro. Impresara s-a enervat cand l-a vazut…

- Scandal intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul de fotbal acuza ca i-au fost furate doua mașini de lux si o barca din casa in care a locuit cu fosta sa soție. In replica, Anamaria Prodan a spus pentru Digi24 ca vehiculul este la ea și ca este un bun comun. Ba mai mult, este același…