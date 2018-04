Stiri pe aceeasi tema

- Ce i-a spus Ionela Prodan unei tinere cantarețe de muzica populara. Dan Negru a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a facut o dezvaluire mai puțin știuta despre mama Anamariei Prodan, care a murit aseara, 16 aprilie, la varsta de 70 de ani. Ionela Prodan se afla internata in sputal de…

- Vești triste despre Ionela Prodan, in Vinerea Mare. Dupa ce fiica artistei de muzica populara a declarat ca mama i nu a fost conectata niciodata la aparate, noi amanunte ies la iveala despre situația in care se afla interpreta. Potrivit apropiaților, indragita artista nu poate sa se dea jos din pat…

- Ionela Prodan s-a trezit din coma și se pare ca a trecut peste perioada critica. Artista de muzica populara se afla internata i spital de trei saptamani a trecut prin clipe dureroase. Familia Ionelei Prodan mai are o speranța, dupa ce cantareața s-a trezit din coma și ar fi avut prima reacție, dupa…

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…