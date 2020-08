Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt l-a transferat pe Claudiu Belu-Iordache (26 de ani) de la FC Voluntari. Fundașul dreapta a venit liber de contract și a semnat un contract valabil 2 ani. Belu, care a evoluat in returul sezonului trecut la FC Voluntari, sub forma de imprumut de la FCSB, și-a reziliat contractul cu roș-albaștrii…

- Antrenorul secund al echipei de fotbal FC Voluntari, Eusebiu Tudor, a fost sanctionat cu o penalitate financiara in valoare de 15.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal pentru incalcarea protocolului medical la meciul din deplasare cu FC Hermannstadt disputat la 11 iulie…

- FC Voluntari a ajuns la a doua infrangere consecutiva in play-out-ul Ligii 1, dupa 1-2 cu Academica Clinceni. Dupa finalul meciului, Mihai Teja (41 de ani), antrenorul oaspeților din aceasta seara, a tras concluziile. Voluntari cedase și in runda precedenta cu același scor in fața lui Hermannstadt „Suntem…

- Liga Profesionista de Fotbal a dat publicitatii, marti, programul etapelor a VII-a (play-off) si a IX-a (play-out), potriviti news.ro. Meciurile se vor juca astfel:Citește și: Microfoanele și camerele anchetatorilor ar fi fost descoperite de pretinșii delapidatori de pe Otopeni - S-a intervenit de…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, luni, inaintea partidei cu FC Voluntari, ca dupa trei rezultate de egalitate in primele etape ale play-out-ului a venit timpul unei victorii. "Avem nevoie de mai multe lucruri…

- Dumitru Dragomir (74 de ani) l-a elogiat pe Mihai Capațana (24), fotbalistul lui FC Voluntari. Fostul președinte al LPF il vede pe mijlocaș la FCSB. Dragomir nu ințelege de ce Capațana nu a fost transferat de un club mai mare, vazandu-l pe acesta capabil sa joace titular la FCSB, vicecampioana Romaniei.…

- Liga Profesionista de Fotbal a decis, in urma situatiei de la FC Dinamo, schimbarea unor ore de disputare a meciurilor din etapa a treia a play-out-ului Ligii I. Astfel, partida dintre FC Voluntari si Academica se va juca sambata, cu incepere de la ora 17.00, iar meciul Sepsi OSK - FC Hermannstadt…