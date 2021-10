Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a recunoscut ca o sa divorțeze de Laurențiu Reghecampf, iar intre cei doi nu mai exista șanse de impacare. Vedeta a luat o decizie radicala și i-a surprins pe toți fanii, mai ales pentru ca nimeni nu se aștepta la aceasta mișcare din partea ei. Ce vrea sa faca Anamaria Prodan dupa divorțul…

- Satula de scandalul in care este protagonista, in urma presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a plecat din Romania. Vedeta locuiește de ceva vreme in Dubai, acolo unde are o casa. Celebra impresara se relaxeaza alaturi de un alt barbat celebru. Despre cine este vorba, a fost la…

- Anamaria Prodan locuiește de cateva saptamani in Dubai. Impresara a plecat din Romania chiar in mijlocul scandalului presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, soțul ei. Recent, ea s-a afișat in Emiratele Arabe Unite alaturi de un barbat celebru, un antrenor care a fost la un pas de separare de soție…

- Dupa ce Anamaria Prodan s-a mutat in Dubai, decizie luata in urma cu doar cateva saptamani, iar Laurențiu Reghecampf s-a intors in Romania, deoarece a semnat cu CS Universitatea Craiova, presa tabloida a insista și mai mult pe faptul ca impresara și antrenorul s-au desparțit.

- Dupa o perioada aglomerata atat pe plan personal, cat și profesional, Laurențiu Reghecampf a parasit Romania, dar nu alaturi de soție. Anamaria Prodan e in Dubai, iar antrenorul in Grecia. O persoana foarte importanta din viața lui il insoțește. Conform spynews.ro , Laurențiu Reghecampf se afla acum…

- Anamaria Prodan s-a decis sa se mute alaturi de copii sai in Dubai dupa scandalul privind divorțul de soțul sau, Laurențiu Reghecampf, despre care s-a scris ca ar avea deja alta relație. Soția tehnicianului despre care s-a spus ca țintește o revenire la FCSB dispune de un apartament aflat intr-un complex…