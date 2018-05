Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a avut numai necazuri in ultima luna. Moartea mamei sale a pus-o la grea incercare. Soția lui Reghe este ocupata cu pregatirile pentru pomana de 40 de zile a Ionelei Prodan, dar a primit o veste proasta din America.

- Soția lui Laurențiu Reghecampf a trecut prin momente foarte grele, scrie huff.ro. Ionela Prodan a pierdut lupta cu boala crunta și a fost inmormantata luna trecuta. Citeste si Dezvaluiri cutremuratoare la o saptamana de la moartea Ionelei Prodan. Cand i s-a declansat boala necrutatoare regretatei…

- Anamaria Prodan este o mama implinita, care se mandrește oriunde se duce cu copiii ei! Sarah (18 ani) fiica cea mica a impresarei, se afla in Statele Unite ale Americii și nu va ajunge la inmormantarea Ionelei Prodan. Coincidența face ca ziua funerariilor sa coincida cu aniversarea Rebeccai, fata cea…

- La cateva ore dupa ce Laurențiu Reghecampf a pașit pe pamant romanesc, el a fost urmat de cumnata lui din America. In aceasta seara, Anca, sora cea mare a Anamariei Prodan, a ajuns in Romania. De la aeroport, ea a mers direct la Capela Cimitirului Bellu, unde se afla coșciugul cu trupul neinsuflețit…

- Ionela Prodan va fi condusa pe ultimul drum joi, 19 aprilie, iar dupa inmormantare, rudele, colegii de bleasla și apropiații vor merge la pomana artistei. Potrivit marturisirilor facute de Anamaria Prodan, parastasul va avea loc intr-un restaurant de lux din București, situat in sectorul 6. Citește…

- Anamaria Prodan și-a strans pentru prima data in brațe cea mai micuța finuța si a ținut sa impartașeasca minunea cu toata lumea. Anamaria Prodan, IN LACRIMI. Ce s-a intamplat are legatura cu MAMA SA Una dintre prietenele impresarei a devenit mamica, iar fetița ei va fi botezata de Anamaria…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a facut fuori cu un cantec emblema din repertoriul ei, “Din bucata mea de paine”. Vedeta spunea ca piesa s-a nascut dintr-o mare suferința. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla de mai multe saptamani la Spitalul Elias, acolo unde a fost internata…