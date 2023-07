Anamaria Prodan, tratament pentru piele cu aur de 24K. „Vreau să vă arăt la final rezultatul” Anamaria Prodan, in varsta de 50 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu o apariție spectaculoasa. Dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, impresara a slabit mult și apeleaza la tot felul de trucuri care ii mențin tenul tanar. De data asta, vedeta folosește o tehnica mai puțin obișnuita.La varsta de 50 de ani, Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu imagini in timp ce folosește un tratament cu aur de 24K, fara cupru, dupa cum spune chiar impresara.Anamaria Prodan a precizat ca acest tratament are numeroase beneficii, printre care și hidratarea completa a pielii.„Astazi imi fac… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

