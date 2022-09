Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde antreneaza echipa Neftchi Baku, a ajuns astazi in Romania. Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune. Anamaria Prodan a declarat…

- Fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghencampf a implinit ieri 14 ani, iar mama sa i-a facut o petrecere surpriza la teren, dupa antrenament. Cum acesta e deja baiat mare, Ana Maria ne-a marturisit ca i-a dat cadou o suma de bani, pentru a-și cumpara el tot ce-și dorește. Laurențiu Reghecampf a implinit…

- Anamaria Prodan a primit un cadou de lux de ziua ei de la doctorul Ibrahim Ashary, chirurg plastician. Impresara ar fi intr-o relație cu medicul arab, chirurg plastician care deține mai multe clinici in Anglia, Dubai și Arabia Saudita, potrivit tabloidului Click!. Anamaria Prodan ar fi primit din…

- Anamaria Prodan susține ca Laurențiu Reghecampf o șantajeaza, dupa ce i-ar fi luat dosarul medical și i-ar fi zis ca-l face public. Impresara continua scandalul cu antrenorul. Vedeta a declarat ca tatal fiului ei i-ar fi furat din casa dosarul medical și ar amenința-o ca-l face public. Anamaria Prodan…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua, iar impresara face acuzații grave la adresa inca soțului ei, in prezent antrenor la Neftchi Baku. Ea il amenința pe acesta cu inchisoarea, dupa ce i-ar fi furat dosarul medical din casa și acum o șantajeaza.

- Anamaria Prodan a anunțat recent ca va incepe un turneu motivațional inspirat de divorțul de Laurențiu Reghemcapf. Impresara iși dorește sa ajute și alți oameni sa treaca peste dezamagirile persoanelor iubite. Vedeta are un plan bine pus la punct in ceea ce privește decizia de a face acest turneu. Anamaria…

- Anamaria Prodan a vorbit despre cum decurge relația ei cu fostul soț Laurențiu Reghecampf și a dezvaluit ca cei doi vorbesc constant. Anamaria Prodan: „Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris” „Bebe nu vrea sa il vada, cum ar fi sa il…