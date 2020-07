Anamaria Prodan, suspectă de coronavirus. A stat alături de unchiul său, infectat cu COVID-19 Anamaria Prodan este și ea suspecta de coronavirus. Impresara a stat alaturi de unchiul sau pentru ca se simțea rau, neștiind ca acesta este infectat cu COVID-19. Iulian Prodan, unchiul Anamariei Prodan, in varsta de 90 de nai, a fost internat de urgența ieri, la Spitalul Matei Balș, dupa ce in ultimele zile s-a simțit foarte rau. Neștiind despre ce este vorba, nepoata sa, a stat alaturi de el pentru a-l ingriji. Conform Fanatik , Anamaria Prodan a sunat la 112, insa personalul medical care a sosit la locuinta batranului prima data și care nu avea niciun fel de echipament de protectie specific… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

