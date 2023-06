Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan iubește din nou? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele fanilor ei de pe rețelele personale de socializare, asta dupa ce impresara a facut o marturisire in cadrul unui videoclip de pe TikTok. Iata ce dezvaluire a facut vedeta in acel videoclip!

- Anamaria Prodan și fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, au avut o apariție de senzație la o petrecere mondena. Impresara a facut furori cu rochia ei neagra, care a obligat-o sa renunțe la lenjeria intima.

- Anamaria Prodan revine la TV! Anamaria Prodan este din nou singura, dar din punct de vedere profesional ii merge bine. Impresara s-a implicat in organizarea show-ului de moda „Soirees de la Mode 30 – Nichita Stanescu versus Moda Romaneasca”, eveniment coordonat de Alin Galațescu, iar de saptamana viitoare…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au desparțit dupa doar cateva luni de relație. Omul de afaceri și impresara au anunțat pe rețelele de socializare ca povestea lor de dragoste a luat sfarșit.Anamaria Prodan declara ca este foarte fericita alaturi de Flavius Nedelea și ca și-a gasit liniștea alaturi…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea formeaza un cuplu de cateva luni, insa, cei doi se cunosc de mai mult timp. Pana acum, impresara a evitat sa dea detalii despre povestea ei de dragoste, insa, pare mai fericita ca oricand, drept urmare nu exclude posibilitatea de a se recasatori. Cei doi se știu de…

- Anamaria Prodan radiaza de fericire alaturi de noul barbat din viața ei. Celebra impresara de fotbal a fost surprinsa alaturi de iubitul ei, Flavius Nedelea, in Centrul Vechi al Capitalei. Ținuta divei a atras privirile fotoreporterilor. Cum a fost surprinsa Anamaria Prodan alaturi de noul ei iubit…

- Dupa desparțirea cu scandal, tribunal și paruiala de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan lovește din nou. In dragoste. Diva care a implinit 50 de ani, a recunoscut ca, dupa divorțul de antrenorul de fotbal, in viața sa sentimentala a aparut repede un alt barbat. Cum misterele nu rezista mult in preajma…

- In urma cu doar cateva zile, Anamaria Prodan a postat un videoclip in care se afișeaza fara machiaj. Impresara a avut și un mesaj clar pentru cei care au postat comentarii rautacioase la adresa ei. O influecerița a criticat spusele impresarei, iar Anamaria Prodan a pus-o la punct.