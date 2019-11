Anamaria Prodan a avut parte de clipe emoționante in urma cu cateva ore atunci cand a trebuit sa se desparta de una dintre cele mai importante ființe din viața ei. Aflata in vacanța in America, sexy-impresara a petrecut cateva zile cu fiica ei Sarah, insa trebuie sa se intoarca la munca sa, motiv pentru care a avut ochii in lacrimi atunci cand s-a desparțit de fiica mijlocie.