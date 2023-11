Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și-a deschis o agenție imobiliara in Dubai. Impresara face și dezvaluiri despre business-ul pe care il are acum in Emiratele Arabe Unite, spune ca mulți ii cer ajutorul ei dupa ce au fost inșelați de alte firme. Anamaria Prodan deține afaceri in mai multe domenii. Pe langa meseria ei…

- Celebra impresara a dat lovitura peste hotare. S-a aflat ce afacere are Anamaria Prodan in Dubai. Cum a ajuns sa se implice in acest domeniu și de ce spune ca ii este rușine in momentul in care trebuie sa spuna ca este romanca. Anamaria Prodan și-a deschis afacere in Dubai Anamaria Prodan nu mai are…

- Gabriela Prisacariu a ajuns pe mana medicilor. Vedeta a postat un clip din interiorul unui cabinet medical. Se pare ca aceasta sufera de anumite probleme de sanatate. Ce le-a transmis modelul fanilor? Gabriela Prisacariu, pe mana medicilor Ca orice vedeta, Gabriela Prisacariu este activa in mediul online…

- Continue reading Se iubește in secret cu un milionar? Ce spune Anamaria Prodan dupa ce imaginea ei a fost proiectata pe Burj Khalifa: „Eu nu platesc”. Cat costa „aroganța” din Dubai. Exclusiv at Info real.

- Scene ireale pe Aeroportul Henri Coanda, unde o romanca a fost prinsa cu cocaina de 80.000 de euro! Femeia a reușit sa pacaleasca autoritațile din Londra!Politistii de frontiera din cadrul PPF Aeroport Henri Coanda au depistat asupra unei romance care se afla in zona de tranzit a aeroportului, cantitatea…

- Anamaria Prodan, in varsta de 50 de ani, are un nou iubit, dupa cum susțin apropiații acesteia. Poza impresarei a fost proiectata pe Burj Khalifa, dupa ce afaceristul arab ar fi platit 100.000 de euro pentru aceasta surpriza. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf s-a mutat o perioada in Dubai, acolo…

- Dosarul privind furtul unei arme dintr o unitate militara din judetul Constanta Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia a primit un nou termen in faza apelului.Cauza se afla pe rolul Curtii Militare de Apel Bucuresti, instanta care a amanat judecata pentru data de 15 noiembrie 2023.Oricare…

- La inceputul anului acesta, Celine Dion a anunțat ca a fost diagnosticata cu sindromul persoanei rigide (SPS). Dion, in varsta de 55 de ani, a postat atunci pe Instagram, spunand ca trebuie sa iși anuleze restul turneului sau mondial din cauza SPS, o afecțiune neurologica rara care nu are leac. Boala…