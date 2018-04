Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan s-a pozat recent alaturi de un impresar și purta un sacou roz. Explicatia oferita de impresara este una care ne pune pe ganduri. Ea nu crede in simbolistica anumitor culori și spune ca adevaratul doliu se ține mai ales in suflet. Fanii ei au observat imediat schimbarea și au…

- Anamaria Prodan a renunțat la doliu, dupa 9 zile de la moartea mamei sale, Ionela Prodan. Impresara s-a prezentat la o intalnire de afaceri imbracata intr-un sacou de culoare ciclam, lucru care a suprins pe toata lumea. Revista VIVA! a aflat motivul pentru care ipresara a recurs la acest gest. „La…

- Anamaria Prodan a vorbit pentru prima oara dupa moartea mamaei sale. "Și-a dorit tare mult sa traiasca și am crezut pana in ultima secunda ca o sa o salveze. Atat de multa lume o iubea si oamenii fugeau dupa masina sa o atinga, era o nebunie. Dadeam oamenii la o parte sa ajung la mama, a iubit-o…

- Anamaria Prodan trece prin momente cumplite! Mama ei, Ionela Prodan, a murit luni seara, in jurul orei 21:00, la Spitalul Elias. Artista avea 70 de ani și suferea de o boala grava la pancreas. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan dupa moartea mamei ei. Anamaria…

- Indurerata de disparitia mamei sale, dupa cateva zile in care se afla in coma, Anamaria Prodan a postat pe Facebook un mesaj emotionant, un "Adio" simbolic pe care l-a adresat celei pe care a tinut-o mana pana in ultima...

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...

- Ionela Prodan a decedat luni seara, dupa ce s-a luptat cu o boala necruțatoare. Ea intrase de cateva zile in coma. Anamaria i-a fost mereu aproape, dar nu a mai avut ce face. La scurt timp dupa ce artista a inchis pentru ultima data ochii, Anamaria a postat pe Facebook randuri pentru mama ei. Randuri…

- Alexandru Arșinel sufera cumplit dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a vorbit in direct la tv despre cea mai grea perioada din viața lui. Acesta nu poate trece peste dispariția colegei și prietenei lui de scena. „Toti am incercat sa respectam acest simbol al teatrului de revista, noi toti am iubit-o…