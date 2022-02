Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ar fi trebuit ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sa se intalneasca la tribunal in primul termen al procesului de divorț, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Impresara a anunțat care a fost motivul pentru care a lipsit. Nici Laurențiu Reghecampf nu a mai ajuns la Judecatoria Buftea.

- Astazi, 7 februarie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi trebuit sa se intalneasca la tribunal pentru primul termen al divorțului. Cei doi nu s-au prezentat și au facut primele declarații despre decizia lor, anunța Fanatik . Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu s-au prezentat la primul…

- Pe 7 februarie, peste 4 zile, are loc prima infațișare de divorț pentru Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cei doi nu dau semne ca procesul pentru separarea legala va fi unul rapid, impresara il acuza pe antrenor ca a luat din bunurile și banii familiei și, mai nou, ca acesta o amenința atat pe…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut o casnicie frumoasa unde mereu dragostea a triumfat, insa acum sunt in plin divorț. In semn de iubire pentru soțul ei, vedeta a trecut numele antrenorului peste tot in casa, dar ce se va intampla dupa separarea oficiala.

- Il adora, ii spunea „soarele meu”, dar de cand a anunțat ca divorțeaza și ca traiește o poveste de iubire alaturi de Corina Caciuc, Anamaria Prodan și-a schimbat sentimentele pentru Laurențiu Reghecampf. Spune ca acesta nu o mai cauta deloc acum, nici pe ea, nici pe copiii lor. Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Razboiul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare ca nu a ajuns la sfarșit, la inceput de an impresara ii aduce noi acuze soțului și, in plus, aceasta a luat masuri majore pentru a-și proteja bunurile. Ea spune ca antrenorul a luat din banii și obiectele familiei, așa ca de curand…

- Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghcampf ca minte și susține ca a depus doua plangeri penale pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea. Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan capata o turnura urata. Impresara il acuza pe antrenorul celor de la CS Universitatea ca minte…