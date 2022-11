Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului in showbiz-ul romanesc! Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial. Ce a decis instanta in legatura cu Bebeto. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial Judecatoria Buftea a admis azi cererea de divorț și a dispus desfacerea casatoriei din culpa…

- Femeia a locuit in Marea Britanie din 2010 pana in acest an. In 2014 s-a casatorit cu un cetațean britanic, insa relația a durat doar patru ani. Cei doi s-au separat, insa nu au divorțat oficial.Ulterior, aceasta a cunoscut un alt barbat cu care a facut un copil. Relația s-a degradat rapid, iar partenerul…

- Pana sa ajunga sa se judece divortul, instanta a de analizat mai multe plangeri facute de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Judecatoria Buftea a judecat cererile formulate de cei doi soti, iar sentinta le da satisfactie, in parte, fiecaruia dintre ei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Judecatoria Buftea a decis luni ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu au voie sa se apropie la mai puțin de 200 de metri unul de celalalt. De asemenea, potrivit GSP , prin decizia magistratului care a aprobat ordinele de protecție in dosarul intocmit dupa ce cei doi s-au batut in plina strada,…

- Anamaria Prodan a obținut prima victorie la tribunal impotriva lui Laurențiu Reghecampf. Miercuri, Judecatoria Buftea a respins cererea antrenorului de suspendare a pensiei alimentare, informeaza Romania Tv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Instanța Suprema a admis in principiu, luni, cererea lui Radu Mazare și Sorin Strutinsky de anulare a condamnarilor la cate 5 ani de inchisoare, iar decizia este așteptata in 10 octombrie, transmite G4Media. Radu Mazare, fostul primar al Constanței, și afaceristul local Sorin Strutinsky au fost condamnați,…

- Bulgaria a inceput negocieri cu Rusia pentru a importa gaz, urmand a semna un nou contract in acest sens. Decizia a fost luata in contextul crizei politice de la Sofia și a temerilor ca Bulgaria nu va avea energie in iarna dintre anii 2022 și 2023. „Ca guvern interimar, dorim sa finalizam ceea ce avem…