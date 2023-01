Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa l-a acuzat in termeni extrem de duri pe fostul soț al Biancai Dragușanu.Biei Khalifa i s-a cerut un TOP 5 al barbaților din showbiz cu care ar vrea sa aiba relații intime. Cunoscuta pentru afirmațiile directe și degajate, nici de aceasta data ”fosta” lui Dani Mocanu nu s-a ferit de raspuns.Aceasta…

- Astazi este ziua de naștere a lui Catalin Botezatu, iar celebrul designer a implinit frumoasa varsta de 56 de ani. Cu ocazia acestei zile, pe rețelele de socializare personale, Anamaria Prodan a scris un mesaj emoționant pentru designer. Iata ce i-a transmis impresara, dar și ce fotografie a postat…

- Dupa un divorț cu scandal, Anamaria Prodan va putea pastra in continuare numele Reghecampf. Decizia aparține instanței de judecata, care a dat caștig de cauza impresarei, deși Laurențiu Reghecampf nu a fost de acord.

- Informația momentului in showbiz-ul romanesc! Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial. Ce a decis instanta in legatura cu Bebeto. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat oficial Judecatoria Buftea a admis azi cererea de divorț și a dispus desfacerea casatoriei din culpa…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai indragiți artiști de muzica de petrecere din Romania. Insa, de curand, acesta a intrat, din nou, sub atenția autoritaților. Manelistul se afla acum in arest la domiciliu, asta dupa ce a fost trimis in judecata de tentativa de omor. Cantarețul are numeroase dosare…

- Anamaria Prodan și Adriana Bahmuțeanu au avut o intalnire de „gradul zero” intr-un restaurant de lux. Cele doua s-au intalnit și au postat pe TikTok un videoclip impreuna, unde le-au cerut fanilor o parere sincera și cateva opinii. Iata ce videoclip a postat Anamaria Prodan pe contul personal de TikTok,…

- Frumoasa fiica a lui Gheorghe Gheorghiu și-a inagurat duminica, in San Francisco, propriul magazin de moda. Andra Ștefania lucreaza in faimosul Sillicon Valley, insa, in timpul liber, face palarii hand-made unicat și diferite articole vestimentare personalizate cu propriile branduri, 11 -Tales și Bloc44.…

- Anamaria Prodan a demonstrat cat de bataioasa e, dovada stau și imaginile in care, recent, și-a imparțit lovituri cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, ori pumnul dat in figura lui Dan Alexa. Pe viitor, intreaga sa energie vrea sa o dedice luptei politice, caci are de gand sa candideze la viitoarele…