Prognoza meteo. Cum debuteaza saptamana la malul marii

In debutul acestei noi saptamani, in Dobrogea, valorile termice vor continua sa scada usor, dar se vor mentine peste mediile multianuale specifice perioadei. Potrivit specialistilor in meteo, in intervalul 07.11.2022 ora 08:00 08.11.2022 ora 08:00 , valorile termice vor continua sa scada usor,… [citeste mai departe]