Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este plin de romantism, chiar si de dupa gratii! Fostul lider de partid a facut tot posibilul sa-si surprinda iubita si iata ca, a si reusit. Irina Tanase s-a laudat pe retelele de socializare cu ce a primit de la Liviu Dragnea de Dragobete.

- De cand a renunțat la celebra ei freza de tip palmier, Anamaria Prodan a inceput sa jongleze cu tot felul de coafuri și culori de par. Impresara a apelat la ajutorul perucilor și al extensiilor de par de teama sa nu-și distruga podoaba capilara. Chiar daca parul ei a ajuns la aceeași lungime ca multe…

- Anamaria Prodan ar trebui pazita ca un sef de stat atunci cand iese pe strada. Impresara, care din 9 februarie este protagonista unui reality-show la Antena Stars, poarta haine de la branduri celebre, bijuterii si accesorii pretioase cu diamante care se apropie de fabuloasa suma de un milion de euro,…

- Impresara si om de televiziune, in ultima vreme AnaMaria Prodan (47 de ani) a fost mereu pe prima pagina a ziarelor mai ales pentru faptul ca are o familie frumoasa raspandita peste tot in lume. Joi, vedeta s-a intalnit cu prietenii ei pentru a le oferi noutati din viata ei, prilej cu care ne-am intalnit...…

- Anamaria Prodan a incins din nou atmosfera in mediul virtual, dupa ce a publicat o imagine realizata la sauna. Impresara și-a etalat mandra silueta perfecta, iar reacția celor care o urmaresc a fost pe masura. Unul dintre mesajele primite de vedeta a fost din partea lui Catalin Botezatu, care a felicitat-o…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Denisa Moga: Sarbatorile de iarna reprezinta pentru mine cea mai speciala perioada a anului. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Denisa Moga: Cel mai frumos cadou primit este familia mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit?…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Kalif: Categoric, este o perioada cand oamenii daruiesc si nu ma refer neaparat la lucruri materiale. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Kalif: Un zambet, o imbratisare. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit? Kalif: Hmmm… obisnuiam…