Stiri pe aceeasi tema

- Toți copiii au nevoie de indrumare de la parinți pentru a invața cum sa se comporte și adapteze mai bine la viața. Chiar și copiii cu temperamente liniștite au uneori zile in care sunt agresivi, se simt furioși, frustrați sau emoționați. Dar exista unii copii și adolescenți care experimenteaza un model…

- Alianta Nord-Atlantica nu se va implica militar nici la nivel aerian, nici terestru in conflictul dintre Ucraina si Rusia, a declarat miercuri dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul reuniunii ministrilor Apararii.

- Scapați cu viața din calea razboiului, refugiații din Ucraina risca sa devina victime ale traficanților de carne vie. Este avertismentul organizațiilor care lupta pentru drepturile omului.

- Departamentul american al Apararii nu vede niciun indiciu ca armata belarusa se implica sau se pregateste sa se implice in ostilitatile din Ucraina. „Nu am vazut”, a spus secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, la o conferinta de presa, cind a fost intrebat daca Pentagonul vede vreun indiciu…

- Roman Abramovic (55 de ani), patronul rus al celor de la Chelsea, s-a hotarat sa se retraga de la carma echipei in contextul in care s-a scris ca este unul dintre apropiații lui Vladimir Putin și ar urma sa fie interzis in Marea Britanie. Abramovic a renunțat la conducerea clubului inca de la finalul…

- CS Universitatea Craiova se inscrie pe lista formațiilor din Liga 1 care ajuta Ucraina dupa atacurile rusești. CS Mioveni și Universitatea Craiova se joaca de la ora 17:30. Partida e in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Formația antrenata de Laurențiu…

- Echipele Salvați Copiii Romania au acordat asistența umanitara pentru 1.175 de copii refugiați din Ucraina, in punctele de frontiera de la Sighet, Siret, Giurgiulești și Isaccea și in centrele de azilanti. Lor li se adauga aproximativ 1.095 de adulți, in special mame. Organizația Salvați Copiii Romania…

- Bombardarea Ucrainei de catre Rusia a provocat victime, panica și extrem de multa frica in randul oamenilor, care acum fug din calea razboiului unde vad cu ochii. Mii de familii și-au pus cateva haine in valize și au decis sa paraseasca țara pentru locuri precum Polonia, Republica Moldova sau Romania.…