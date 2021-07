Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu și soția lui, Adelina, s-au intors din Milano dupa ce au petrecut o perioada destul de lunga pe meleagurile straine. Odata veniți in Romania, au avut grija sa intoarca toate privirile pe strazile Capitalei. Iata cum i-au surprins paparazzi Spynews.ro pe celebrul fost fotbalist și soția…

- Pusa la zid de niște pițipoance de Dorobanți care au susținut ca ar fi fost amenințate cu ciufuleala de interlopi puși de Anamaria Prodan, impresara a dat de pamant cu „divele”, ieri, dupa ce Poliția Capitalei a anunțat, oficial, ca nu existat nicio plangere impotriva ei.

- Dupa mai bine de un an in care au „șomat”, bișnițarii de la noi simt „potențialul” meciului Franța - Elveția. Pe diverse site-uri, bilete pentru optimea de la București au ajuns sa coste prețuri astronomice! EURO 2020, devansat cu un an din cauza pandemiei, a facut un „popas” de patru meciuri și in…

- Cu multa tehnologie moderna, dar și cu un minister al fericirii și cu unul al posibilitaților, Emiratele Arabe Unite au devenit in doar 50 de ani un exemplu de dezvoltare ambițioasa și durabila. Mai mult, iși propun sa devina cea mai fericita națiune și sa construiasca cel mai smart oraș din lume, Dubai.…

- Anamaria Prodan a investit nu mai puțin de 350.000 de euro pentru a-și renova vila pe care o deține in Pipera. Impresara s-a inspirat din arhitectura din Dubai și și-a renovat casa intr-un stil specific Orientului Mijlociu. A angajat o echipa de oameni profesionisti, designeri de interioare, care pe…

- Anamaria Prodan locuiește in Dubai, alaturi de soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Din cand in cand, impresara mai vine și prin Romania, caci mai are proiecte și aici. In cea mai recenta imagine de pe rețelele de socializare, vedeta s-a asortat cu decorul luxos. De cand a slabit 17 kilograme in 8 luni,…

- Ioana Mihaila, ministrul sanatații, a explicat, miercuri, la Europa FM, ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului trei al pandemiei de COVID-19, dar acest lucru nu inseamna ca am scapat de pericolul coronavirusului, informeaza News.ro . Ministrul Sanatatii a precizat ca scaderea cifrelor se…

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 963.840 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.523…