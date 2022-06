Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, implicata intr-un nou scandal uriaș. Vedeta a fost surprinsa la o școala de fotbal din București. FC Player Junior, a criticat-o pe Prodan pentru ca a stat pe banca tehnica la o preselecție la care a participat și fiul ei, Bebeto.In fotografia postata de cei de la școala de fotbal,…

- Deși nu mai formeaza de ani buni un cuplu, foștii soți, Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu au o relație cum puține sunt in ziua de astazi. Impresara il considera confidentul ei, mai ales dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar cu actuala soție acestuia, Anamaria Prodan are o relație foarte buna.

- Anamaria Prodan inca nu pare sa-l ierte sau sa-l uite pe Laurentiu Reghecampf. Antrenorul Universitatii Craiova i-a cerut divortul si s-a mutat alaturi de amanta Corina Caciuc, care este insarcinata si urmeaza sa ii daruiasca un copil in aceasta luna. Impresara insa, nu rateaza nicio ocazie sa-l ințepe…

- Anamaria Prodan a organizat o petrecere de zile mari de zile mari, iar vila sa din Snagov s-a umplut de prieteni. Dupa ce recent a dat o petrecere pentru fina ei, la ea acasa, acum Anamaria Prodan a repetat cheful.

- Deși in urma cu doar cateva zile marturisea ca a decis sa incheie scandalul cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a trecut din nou la atac. De aceasta data a public un mesaj care face strict referire la viața antrenorului din prezent. Ea susține ca acesta a facut ”umbra pamantului degeaba” și ca…

- Tristan și Cobra Tate sunt implicați intr-un scandal uriaș, asta dupa ce o americanca a anunțat ca ar fi fost sechestrata de cei doi milionari. La vila acestora au ajuns polițiștii care au facut percheziții. Acum afaceriștii spun exact ce s-a intamplat.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț, iar pe 16 mai urmeaza al treilea termen in fața judecatorilor. Cu toate ca sunt in scandal, impresara susține ca antrenorul se va intoarce la ea. Oare il va ierta impresara pe cel care i-a oferit un copil?

- Anamaria Prodan a atras atenția cu apariția ei la cel mai recent eveniment la care a participat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. S-a costumat in prințesa, a aratat fix ca cei care dețin titluri imobiliare. Pe 30 martie, Anamaria Prodan a participat la „The Grand Ball of Princes and Princesses”, organizat…