In urma cu un an, showbiz-ul romanesc primea o veste bomba in legatura cu cunoscuta Anamaria Prodan, despre care se zvonea ca ar avea o relație cu un cunoscut antrenor din țara, Dan Alexa. Sexy impresara nu a ezitat, iar in divorț cu Laurențiu Reghecampf, a dat carțile pe fața și a eliminat orice speculație.