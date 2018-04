Anamaria Prodan Reghecampf a postat luni un mesaj pe Facebook in care a anuntat moartea mamei sale, Ionela Prodan.



''Tu nu ai murit! Si nu o vei face vreodata! Tu ai fost si vei ramane forta vietii mele!!! Tu esti icoana vietii mele! Stiu ca acolo unde ai plecat vei conduce corul ingerilor iar vocea ta va rasuna mult mai tare si mai frumos in tot raiul si in inima mea! Drum bun iubirea vietii mele! Om ireprosabil, om pur si minunat, om bun si simplu, om incarcat de daruri. Minune de la Dumnezeu! Ai fost un artist emerit, un om fara egal, de o bunatate si o simplitate incredibila.…