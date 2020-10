Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, Nicolae Botgros a devenit pentru primaoara tata, la 65 de ani, iar de atunci viața acestuia s-a schimbat total.Artistul, mai are un baiat, din casnicia anterioara, in varsta de 44 de ani.Acum, el a vorbit pentru prima oara despre fetița pe care o are cu solista AnișoaraDabija, femeia…

- Anamaria Prodan, 47 de ani, unul dintre cei mai influenți impresari din Romania, a dezvaluit ca se implica total in viața fotbaliștilor pe care ii reprezinta. Soția lui Laurențiu Reghecampf afirma ca trebuie sa controleze inclusiv relația pe care fotbalistul impresariat de ea o are cu familia, pentru…

- Nea Marin, indragitul prezentator de la Antena 1, a fost testat pozitiv cu COVID 19. Crede ca s-a infectat la mare, unde nu a putut sta departe de fani. De pe patul de spital, nea Marin tot pe noi ne incurajeaza si isi trateaza temerile cu umor.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat incheierea procesului de clasificare a Academiilor de fotbal pentru copii și juniori pentru sezonul 2019-2020, proces care urmarește clasificarea pe baza standardelor de calitate a academiilor, cluburilor cu activitate de copii și juniori și centrelor pentru fotbal…

- INNA si rapperul Deliric formeaza un cuplu. Existau deja zvonuri despre o posibila relatie dintre cei doi, insa INNA s-a hotarat sa confirem faptul ca formeaza un cuplu. INNA traieste o poveste de iubire cu Deliric, unul dintre cei mai admirati rapperi din Romania, owner al brandului PORC si al FACEM…

- Dupa ce s-a zvonit ca Raluca și Walter Zenga se afla in prag de divorț, soția antrenorului a ținut sa faca lumina in acest caz și a facut primele declarații despre presupusa desparțire. Raluca și Walter Zenga sunt impreuna de 17 ani și au doi copii. Faptul ca nu au mai aparut fotografii cu cei doi pe…

- Anamaria Prodan (47 de ani) și-a petrecut vacanța la Cannes, pe Coasta de Azur. Impresara a postat un fragment liric pe care i l-a dedicat Laurențiu Reghecampf (44 de ani). Laurențiu Reghecamf are și o latura poetica. Soția sa, Anamaria Prodan, l-a dat de gol. Antrenorul celor de la Al-Wasl i-a dedicat…

- Anamaria Prodan a avut o intalnire care se voia ferita de ochii curioșilor. Cu ce patron din fotbal a discutat soția lui Reghecampf la ceas tarziu? Ce pun la cale patrnii din Liga 1 și Liga 2? Anamaria Prodan, intalnire in miez de noapte cu un patron din fotbal Soția lui Laurențiu Reghecampf a avut…