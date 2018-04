Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a vorbit pentru prima oara dupa moartea mamaei sale. "Și-a dorit tare mult sa traiasca și am crezut pana in ultima secunda ca o sa o salveze. Atat de multa lume o iubea si oamenii fugeau dupa masina sa o atinga, era o nebunie. Dadeam oamenii la o parte sa ajung la mama, a iubit-o…

- Anamaria Prodan este ingenuncheata de durere, dupa ce mama ei, interprete de muzica populara Ionela Prodan, a murit. Impresara a facut primele declarați, dupa ce artista s-a stins din viața, declarații rostite cu multa durere in suflet.

- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Ionela Proda, indragita artista de muzica populara, va fi inmormantata joi, la cimitirul Bellu din Capitala. Cantareața iși va dormi somnul de veci alaturi de Traian Tanase, primul ei soț.(CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT. S-A STINS FARA SA ȘTIE PANA IN ULTIMA CLIPA CA..) Mai mulți muncitori au fost…

- Cancerul pancreatic este una dintre cele mai periculoase forme de cancer. Ascuns in cavitatea abdominala, acesta este extrem de dificil de monitorizat. Pacienții ajung de cele mai multe ori la doctor in stadii terminale. Dupa moartea Ionelei Prodan, rapusa de aceasta boala crunta, tot mai mulți oameni…

- Anamaria Prodan trece prin momente cumplite! Mama ei, Ionela Prodan, a murit luni seara, in jurul orei 21:00, la Spitalul Elias. Artista avea 70 de ani și suferea de o boala grava la pancreas. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan dupa moartea mamei ei. Anamaria…

- Anamaria Prodan trece prin momente foarte dificile, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, s-a imbolnavit și necesita ingrijiri medicale. Vedeta este trup și suflet alaturi de cea care i-a dat viața și a fost nevoita sa ia o decizie de ultima ora. “Ionela Prodan este bolnava rau, maladia nenorocita de care…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…