Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan (47 de ani), personajul aflat in fruntea clubului Hermannstadt, s-a inscris pe lista oamenilor de fotbal care comenteaza valul de imbolnaviri cu coronavirus care a asaltat Liga 1. FCSB - CFR Cluj, derby-ul Ligii 1, care trebuia sa se dispute sambata seara, a fost amanat dupa apariția…

- Lurențiu Reghecaphf a vorbit despre scandalul dintre soșția lui, Anamaria Prodan și Dan Alexa, antrenor la echipa Astra in acea vreme. Soțul impresarei și-a spus parerea legat de gestul acesteia, nefiind foarte fericit cand a aflat despre incident.

- Alina Pușcaș a facut primele declarații dupa ce a fost depistata cu noul coronavirus. Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" a fost testata, iar rezultatul a fost pozitiv. Vedeta se afla in Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan, din Capitala și nu are simptome.

- Dupa ce Andrei Ștefanescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, colega sa de platou Majda a respectat toate procedurile legale și astfel acum se afla in carantina in propria locuința. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre cum e viața in izolare!

- Marcel Pavel a facut primele declarații, in emisiunea lui Mihai Gadea, dupa ce a fost infectat cu COVID-19 pe platoul de filmare de la „Te cunosc de undeva”. Cantarețul Andrei Ștefanescu a confirmat ca și el a fost infectat cu virusul. Monica Anghel și Andreea Balan au fost ca ele sunt negative, dar…

- Ilie Nastase și Ioana s-au casatorit religios, dupa ce in urma cu doua saptamani au vrut sa divorțeze. Cei doi au facut primele declarații despre eveniment și despre planurile de viitor. „Ma simt foarte bine acum pentru ca a ieșit totul așa cum mi-am dorit eu. Petrecerea a avut loc in Mamaia, la un…

- Anamaria Prodan a oferit primele declarații dupa ce a devenit membru in consiliul de administrație de la FC Hermannstadt. Agentul se va implica financiar la formația din Sibiu, in timp ce fiica sa, Rebecca, va fi conducatoarea in acte. „Eu imi doresc foarte tare ca echipa asta sa se lupte in primele…

- Autoritațile au anunțat astazi decesul unui barbat in varsta de 77 de ani din județul Cluj. Acesta era infectat cu noul coronavirus. Primele semne ale infectarii au aparut in jurul datei de 20 aprilie, cand barbatul a prezentat ”durere toracica, tuse, subfebrilitate”, transmit autoritațile. Acestuia…