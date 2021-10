Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a reacționat dupa ce au aparut fotografiile cu Laurențiu Reghecampf și Corina, cea pentru care antrenorul ar vrea sa divorțeze. Laurențiu Reghecampf, primele fotografii cu iubita Fotografiile cu antrenorul Universitații Craiova și iubita lui care ar fi insarcinata arata ca cei doi sunt…

- Zilele trecute s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan. Tot de atunci se zvonește in presa ca antrenorul ar avea o iubita și ca aceasta ar fi insarcinata. Acum, impresara a reacționat dupa aceste zvonuri și a facut declarații neașteptate. Anamaria Prodan susține…

- Anamaria Prodan a oferit prima reacție dupa ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a anunțat ca a depus actele pentru divorț. Una dintre cele mai mediatizate casnicii din Romania este aproape de final. Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, este cel care a decis sa puna capat…

- Anamaria Prodan a revenit in București dupa o perioada buna in care a lipsit din peisaj. Care este motivul intoarcerii in țara? Impresara a vrut urgent sa faca asta. Laurențiu Reghecampf a lipsit de aceasta data. Ce a facut Anamaria Prodan? Vedeta a acționat de urgența Familia soților Prodan-Reghecampf…

- Anamaria Prodan are doua fete din prima casnicie, pe Rebbeca și Sarah, iar cele douaa au o relație foarte buna cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit cum soțul ei a mers impreuna cu adolescentele in club, pentru a le arata ce inseamna viața de noapte. Impresara a povestit ca cele doua fete iși…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla de o perioada lunga de timp pe buzele tuturor. Dupa ce au aparut o mulțime de zvonuri despre divorț și o posibila amanta a afaceristului, impresara a surprins pe toata lumea cu imagini din bolidul pe care il conduce.