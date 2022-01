Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu are liniște nici de sarbatori. Impresara a primit mai multe mesaje și fotografii cu soțul ei și Corina Caciuc din perioada in care ei inca erau un cuplu, anunța Spynews.ro . Cand toata lumea este alaturi de familie in aceasta perioada, Anamaria…

- Dupa multe suparari și dezamagiri, Anamaria Prodan are astazi un motiv de bucurie, pentru ca este ziua sa de naștere. Impresara a implinit 49 de ani și a avut parte de o surpriza din partea prietenilor ei. Anamaria Prodan a implinit astazi, 17 decembrie, varsta de 49 de ani și arata spectaculos. Impresara…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj dur dupa ce s-a spus ca s-a pupat cu un barbat celebru. Vedeta a mers la Dubai pentru a rezolva unele probleme, insa a participat și la un eveniment alaturi de multe alte celebritați. Impresara s-a distrat pe cinste. Anamaria Prodan s-a pupat cu un barbat celebru?…

- Anamaria Prodan este revoltata, dupa ce a aflat ca Luca, baiatul lui Laurențiu Reghecampf din prima casatorie, are firma din 2020 cu actuala iubita a tatalui sau. Impresara susține ca tanarul a mințit de frica și ca el intotdeauna iși asculta tatal. Recent, in presa au aparut informații potrivit carora…